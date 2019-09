Đorđević napušta mesto selektora

Danas pre 4 sata | Piše: Beta

Selektor košarkaške reprezentavije Srbije Aleksandar Đorđević izjavio je danas da odlazi sa tog mesta, jer oseća obavezu da to uradi, javila je Radiotelevizija Srbije (RTS).

Istina je, odlazim. Rekao sam već igračima, mislim da je red i vreme. To je to. Nije bilo razgovora o nastavku. Na meni je da se povučem i da ne očekujem nikakav razgovor, jer nema potrebe. Ja znam kada čovek ili trener treba da napravi prvi korak“, rekao je on posle meča sa Češkom. Đorđević je konstatovao da, nažalost, odlazi u trenutku kada reprezentacija nije uspela da dođe do zacrtanog cilja. Reprezentacija Srbije pobedila je danas Češku u Pekingu sa 90:81 i