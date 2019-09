Trudi se da bude original, ali Hrvaticu fanovi odmah provalili: Maja Šuput loše iskopirala svetsku zvezdu! (foto)

Kurir pre 1 sat

Maja Šuput bori se i rukama i nogama da ispliva kao original u moru plavih pevačica, pa se pojavljuje u bezobaznim kreacijama samo kako bi privukla pažnju.

Ali, Hrvaticu su na društvenim mrežama brzo provalili, a ona je pokušala da iskopira, ni manje ni više, već Ledi Gagu. Naime, Maja je objavila fotografiju sa nastupa na kojoj nosi majicu sa printom velikih, crnih šaka baš u predelu grudi. View this post on Instagram A post shared by majasuput (@majasuput) on Sep 15, 2019 at 5:59am PDT I, mnogi bi se oduševli njenom domišljatošću da ovo već nije viđeno pre 6 godina u spotu Ledi Gage za pesmu "Aplauz". Kurir.rs, MV /