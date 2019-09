U nedelju sunčano i toplo, naoblačenje i zahlađenje od utorka

Večernje novosti pre 4 sata | Tanjug

Sunčano i toplo vreme zadržaće se do utorka kada stiže naoblačenje i osveženje praćeno kišom, pljuskovima, grmljavinom i vetrom

U Srbiji će u nedelju ujutro ponegde po kotlinama biti kratkotrajna magla, a tokom dana pretežno sunčano i toplo. Duvaće slab i umeren, severni i severoistočni, krajem dana u skretanju na južni i jugoistočni. Najniža temperatura biće od 6 do 15 stepeni, a najviša od 25 do 29 stepeni. U Beogradu će biti pretežno sunčano i toplo. Najniža temperatura od 12 do 15, a najviša oko 26 stepeni. Prema najavi za