"Politika proširenja ne bi smela da trpi zbog izlaska Velike Britanije iz EU"

Blic pre 26 minuta | Tanjug

Politika proširenja ne bi smela da trpi zbog izlaska Velike Britanije iz Evropske Unije, poručio je komesar za Bregzit u Ministarstvu spoljnih poslova Mađarske, Sabolč Takač. "Naravno da Bregzit ima negativan uticaj na proširenje, jer ne možemo da govorimo ni o čemu drugom dok se ne zatvori to pitanje. Politika proširenja ne bi smela da trpi zbog Bregzita", rekao je Takač za TVCG. On je izrazio nadu da će novi sastav EK izaći sa održivim planom za proširenje. "To