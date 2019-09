Šokantni snimci iz prve ruke! Gori Zakintos! Požar i dalje besni van kontrole, gase ga i avioni! (video)

Kurir pre 3 sata

ZAKINTOS - Veliki požar u šumama u blizini sela Keri i Agalas na grčkom ostrvu Zakintos i dalje je van kontrole, a vatrogasci su se celu noć borili protiv vatrene stihije.

U gašenju požara od jutros učestvuju i avioni. Fire in the south west of #Zakynthos pic.twitter.com/9ATEMoGqt7 — AnjaJantienElsien (@AnjaJantien) September 15, 2019 Požar se približio kućama, a vatrogascima posao otežava jak vetar koji, prema prognozama, neće oslabiti do utorka. Kuće u selima za sada nisu u opasnosti jer je veliki broj vatrogasaca okružio selo kako bi zaštitili stanovništvo i kuće, javlja grčki Katimarini. Vatrogascima sa Zakintosa priteklo je u