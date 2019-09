Putin nudi Saudijskoj Arabiji rusko oružje

Dnevnik pre 1 sat | Tanjug

ANKARA: Ruski predsednik Vladimir Putin ponudio je Saudijskoj Arabiji da joj Rusija proda svoje oružje, posle napada na naftna postrojenja te zemlje.

"Spemni smo da obezbedimo značajnu pomoć Saudijskoj Arabiji i ta zemlja bi donela mudru državničku odlluku kao što je to svojevremeno učinio Iran kupovinom S-300 i kao što je turski predsednik Erdogan uradio kada je kupio poslednji S-400 protivvazdušni odbrambeni sistem od Rusije", rekao je Putin u Ankari, a prenosi Rojters. On je posle razgovora s turskim i iranskim kolegama, Redžepom Tajipom Erdoganom i Hasanom Rohanijem, o Siriji, istakao da bi to oružje