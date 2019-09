"Naravno da: Boli!" Jirgen Klop u neverici zbog načina na koji je Liverpul izgubio u Ligi šampiona

Blic sport pre 1 sat | Darko Nikolić

Trener Liverpula Jirgen Klop nije mogao da veruje šta su sve njegovi igrači promašili u Napulju, gde su na kraju izgubili sa 2:0 u prvom kolu Lige šampiona.

Mreže su mirovale do 82. minuta, kada je Dris Mertens sa penala načeo prvaka Evrope, da bi Fernando Ljorente u drugom minutu sudijske nadoknade vremena iskoristio veliku grešku odbrane Crvenih koja je žurila da "krene napred" i postavio konačan rezultat. "Boli! Boli jer smo imali toliko šansi.... Bila je to otvorena utakmica, sa mnogo kontri, ali mi ih nismo završili kako treba i to je bio glavni problem", rekao je nemački stručnjak. On je drugo poluvreme nazvao