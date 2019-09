Šampionima još jedan trofej: Rukometaši Vojvodine osvojili Superkup Srbije šesti put

Blic sport pre 1 sat | Tanjug

Rukometaši Vojvodine osvojili su Super Kup Srbije, pošto su u finalnom meču u Mionici pobedili Dinamo iz Pančeva 25:23 (13:16).

Aktuelni šampioni došli su do šestog trofeja Super kupa u svojoj istoriji. Posle velike borbe u neizvesnoj završnici, Strahinja Stanković pogodio za 25:23 na minut i po pre kraja, a ekipa Dinama imala je priliku preko Veljka Miloševića, ali on nije uspeo da savlada Svetislava Verkića. To je stavilo tačku na pitanje o osvajaču Super Kupa Srbije. Do prvog trofeja u sezoni Novosadjane je predvodio Stefan Ilić sa šest golova, dok je u ekipi Dinama najefikasniji bio