Zvanično - Siner se povukao! Organizatori US Opena potvrdili loše vesti

Organizatori su tako i zvanični potvrdili ono što se spekulisalo u prethodnom periodu.

Podsetimo, Janik Siner je u ponedeljak predao finale Sinsinatija Karlosu Alkarasu na 5:0 u prvom setu, pa je bilo jasno da dan kasnije neće igrati miks dubl na US openu. Italijansko-češku kombinaciju će u glavnom žrebu zameniti američki duo Danijel Kolins/Kristijan Herison, koji će u prvom kolu igrati protiv Saše Zvereva i Belinde Benčić.