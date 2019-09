Saudijska Arabija povratila 50 odsto proizvodnje nafte

N1 Info pre 1 sat | Beta

Saudijski ministar energetike princ Abdulaziz bin Salman rekao je da je povraćeno 50 odsto proizvodnje nafte umanjene usled napada na rafineriju.

Ministar je to rekao sinoć na konferenciji u Džedi. U subotu su bespilotnim letelicama napadnuti saudijsko naftno polje i najveća svetska rafinerija za preradu sirove nafte, čime je proizvodnja umanjena za 5,7 miliona barela nafte dnevno. To predstavlja oko pet odsto svetske dnevne proizvodnje nafte. Princ je dodao da će do kraja meseca kapacitet proizvodnje biti podignut do 11 miliona barela na dan. Pre napada je proizvođeno oko 9,6 miliona barela dnevno.