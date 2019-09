Stefanović negirao da je firma koja izvozi oružje u vlasništvu njegovog oca

N1 Info pre 22 minuta | Beta

Ministar unutrašnjih poslova Srbije Nebojša Stefanović negirao je da je firma GIM, koja se bavi izvozom naoružanja, u vlasništvu njegovog oca Branka Stefanovića i da je njegov otac predstavlja.

Izvor: Tanjug Na pitanje o dokumentima portala "Arms voč" u kom se povezuje firma GIM i izvoz oružja u Saudijsku Arabiju koje kasnije završava u Jemenu, on je kazao da je to "samo parče papira koje ne znači ništa". 17.09.2019. 09:28 h 16.09.2019. Govoreći o tom portalu, on je rekao da ga ne bi nazvao međunarodnim, već portalom "koji prati stotinak ljudi". On je rekao i da Srbija oružje izvozi samo u države koje imaju proverni status i da Srbija ne izvozi oružje u