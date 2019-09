U novembru posthumni album Leonarda Koena

N1 Info pre 1 sat | Beta

Kompanija Soni saopštila je da će u novembru biti izdat posthumni album kanadskog muzičara Leonarda Koena, pod nazivom "Thanks for the Dance".

Soni je uoči izlaska albuma 22. novembra objavio deo pesme "The Goal". U pesmi Koen peva s prepoznatljivim promuklim glasom u pratnji klavira i akustične gitare. Koen (82) preminuo je u novembru 2016. godine, a nekoliko nedelja pre smrti izdao je 14. studijski album "You want It Darker". Njegov sin Adam Koen je inicirao izdavanje posthumnog albuma na kojem se pojavljuju umetnici Bek, Dejmijen Rajs i Fist.