Izbori 2020, od Četam hausa do Žana Monea

Šest sastanaka na Fakultetu političkih nauka za nepuna dva meseca, bojkot dela opozicije tačno na polovini pregovora, dokument Vlade Srbije predstavljen danas o unapređenju izbornog procesa, najava razgovora o REM-u i RTS-u, najava da će se Evropska unija uključiti u pregovore. To je epilog dijaloga vlasti i opozicije do sada. Vlast i opozicija o izborima 2020. do sada su razgovorali po "formatu Četam haus", sada se razgovori vode po "formatu Žan Mone". Jedan od osnivača Evropske unije uspeo je da posle

Od Četam hausa do Žana Monea – prosečnom srpskom biraču obe stvari zvuče podjednako strano i egzotično. Ali to su dva formata pregovora o uslovima za izbore 2020. godine. Počelo je ovog leta na Fakultetu političkih nauka, nastaviće se u Narodnoj skupštini. U međuvremenu, Vlada je donela neke odluke o izborima. Nebojša Stefanović, ministar unutrašnjih poslova i šef Radne grupe za unapređenje izbornih uslova, za RTS kaže da su hteli u potpunosti da zabrane sve što se