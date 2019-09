Albaniju pogodilo još 340 naknadnih potresa, više od 100 povređenih, škole zatvorene (video, foto)

Sputnik pre 11 sati

Posle zemljotresa koji je u subotu pogodio Albaniju, registrovano je više od 340 naknadnih potresa, od kojih je poslednji zabeležen posle ponoći.

Pre toga je i oko 22 sata registrovan još jedan potres. U zemljotresu je povređeno 105 osoba, a 600 kuća i zgrada, većinom izgrađenih pre 1990. godine, oštećeno je. Stanovnici Tirane, Drača i pojedinih oblasti u zapadnim i centralnim delovima zemlje, jedno vreme su bili bez struje i vode. #tragedy in #Albania. The #earthquake destroys many places. #Suspected of 6 fatalities. 50 #injured pic.twitter.com/xg3f2XLoja — isamyzyraj (@isanyzyraj) September 21, 2019