Vrhovni sud danas odlučuje da li je suspenzija britanskog parlamenta nezakonita

Blic pre 1 sat | Tanjug

Britanski Vrhovni sud odlučiće danas o tome da li je odluka premijera Borisa Džonsona o suspenziji parlamenta nezakonita, saopšteno je iz te institucije.

Takva odluka mogla bi da dovede do ranijeg sazivanja parlamenta, što bi dalo vremena poslanicima da opstruiraju Džonsonove planove o Bregzitu, prenosi Rojters. Džonson je savetovao kraljicu Elizabetu Drugu da odobri suspenziju parlamenta do 14. oktobra, na osnovu toga što mu je bilo potrebno vreme da pripremi novu zaknodavnu agendu za Bregzit. Njegovi protivnici su to ocenili kao potez kojim bi sprečio da bude blokiran njegov plan da Veliku Britaniju izvede iz EU