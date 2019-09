Miodrag božović piše za kurir: Zvezdaši, ne pucajte u Miloja!

Kurir pre 14 minuta

Taj Miloje, koji je sada pod udarom određenog dela javnosti, i to ne samo zvezdaške, uneo je u klub 60.000.000 evra ostvarujući rezultate iznad svih očekivanja

Želim da pružim podršku kolegi Vladanu Milojeviću posle poraza u derbiju. I ne samo kao kolegi već i kao čoveku. Nije lako biti trener Crvene zvezde, ogroman je pritisak i stres, treba to izdržati. Znam to iz ličnog iskustva, jer sam i sam vodio Crvenu zvezdu. Nije Miloju lako. I to znam, jer sam i sam gubio derbije. Isto tako, ubeđen sam da je želeo najbolje, da pobedi. Sada, posle poraza, vreme je da se svi zvezdaši ujedine, a ne da pljuju čoveka i klub koji vole