Elon Musk najavio proširenje posla i na Srbiju

Izvršni direktor Tesle Elon Musk otkrio je da kompanija koja proizvodi električne automobile početkom iduće godine planira da se proširi u Evropi, navodeći između ostalog i Srbiju kao jednu od zemalja.

Musk je na Tviteru napisao da se iduće godine nada proširenju na "Slovačku, Hrvatsku, Srbiju i većinu istočne Evrope". "Napokon ćemo učiniti Nikolu Teslu ponosnim jer će njegovi automobili biti u državama njegovog porekla", napisao je Musk. Hoping to open in Slovakia, Croatia, Serbia & most of Eastern Europe early next year. Finally, we will do Nikola Tesla proud by having his cars in his countries of origin! Tesla je u drugom kvartalu 2019. proizvela 87.000 vozila.