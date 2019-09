Vučić upozorava iz njujorka: Njihova snaga je ogromna

Večernje novosti pre 57 minuta | Novosti Online

Predsednik Srbije podvukao da je Amerika zainteresovana za rešavanje kosovskog čvora i hoće da to ne stoji kao zamrznuti konflikt

GOVOREĆI o prijemu kod američkog predsednika Donalda Trampa, predsednik Aleksandar Vučić je rekao da ga je pozvao da dođe u Srbiju. Ljudi u Srbiji su ti koji ga podržavaju posle Poljaka najviše u celoj Evropi – naveo je da su tome prethodili razgovori sa Metju Palmerom i Filipom Rikerom i to su bili važni razgovori. On je podvukao da je Amerika zainteresovana za rešavanje kosovskog čvora i hoće da to ne stoji kao zamrznuti konflik, a mislim da je to i u interesu