Nismo ni Boškovi, ni Đilasovi, mislimo svojom glavom

Danas pre 1 sat | Piše: V. Andrić

Mila Jovanović, studentkinja Biološkog fakulteta i učesnica blokade Rektorata Blokadom Rektorata Univerziteta u Beogradu smo obezbedili garanciju da će se postupak utvrđivanja validnosti doktorata ministra finansija Siniše Malog sprovesti bez pritisaka vlasti i drugih spoljnih činilaca.

Univerzitetska pitanja rešavaju se na univerzitetu – to je autonomija. Verujem da Odbor za profesionalnu etiku, u kome sede profesori Univerziteta, pod ovakvim uslovima ne može doneti odluku koja nije ispravna, to nije u interesu akademske zajednice. Kada bi se to (nekim čudom) desilo, uverena sam da ne bismo samo mi bili ti koji nešto preduzimaju, sigurna sam da bi se ceo Univerzitet u Beogradu digao na noge – kaže za Danas Mila Jovanović, studentkinja Biološkog