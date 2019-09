Vučić s Lavrovim: Dobro za Srbiju da u Rusiji imamo pouzdanog saveznika

N1 Info pre 4 sata | Beta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, nakon susreta sa ruskim šefom diplomatije Sergejom Lavrovim, da je "dobro za Srbiju da u Rusiji imamo pouzdanog prijatelja i saveznika po svim važnim pitanjima za našu zemlju".

Izvor: Tanjug "Rusija će biti uz Srbiju i to su reči predsednika Rusije Vladimira Putina koje nam je preneo Lavrov", izjavio je Vučić novinarima u Njujorku, govoreći o rešavanju kosovskog problema. 25.09.2019. On je rekao da je to bio "veoma, veoma dobar, isrkren i prijateljski razgovor". Vučić je naveo da su on i Lavrov sinoć razgovarali i o situaciji u Bosni i Herecegovini i da je naglasio da je za Srbiju važno da se poštuje Dejtonski sporazum. Ministar Lavrov