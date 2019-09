Brnabić: S MMF da li povećanje penzija može iznad pet posto

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

BEOGRAD: Predsednica vlade Ana Brnabić rekla je da će se 1. januara penzije povećati za pet odsto, ali će se s MMF-om razgovarati koliko iznad pet odsto može da se ide.

Ono što možemo u ovom trenutku da kažemo je da ćemo ići s jednokratnom isplatom od 5.000 dinara svim penzionerima kao podršku do kraja godine, rekla je Brnabiceva za RTS. Borićemo se za svaki promil, za svaki procenat za naše penzionere, ali cemo do tog trenutka i znati. Moramo da završimo budžet u narednih nekoliko nedelja da spremimo za Skupštinu, jednako kao i model za uskladivanje penzija od sledece godine, što će biti švajcarski model - to je ono što smo