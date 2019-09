Zvezda ‘gazi’ mačvu: Ben nastavio da rešeta, prvenac letošnjeg pojačanja (video)

Hot sport pre 15 minuta | Stefan Smuđa

Posle nešto više od pola sata igre, Crvena zvezda već vodi sa 3:0 protiv Mačve.

Posle osmog minuta i gola za vođstvo Tomanea, Zvezda je prednost duplirala preko El Fardua Bena, i to posle izuzetne asistencije Radživa van la Pare. U 36. minutu već je bilo 3:0. Milan Gajić je dobro šutirao iskosa sa desne strane, Puletić je odbranio, ali i odbio loptu samo do Hozea Kanjasa koji je lako sproveo loptu u praznu mrežu. Bio je to njegov prvi gol u crveno-belom dresu od dolaska prethodnog leta.