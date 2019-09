Budućnost je u polufinalu ABA Superkupa

Vesti online pre 59 minuta

Košarkaši Budućnosti plasirali su se u polufinale ABA Superkupa, pošto su u Zagrebu pobedili domaću Cibonu sa 77:71 (17:16, 19:16, 13:22, 28:17).

Aktuelni vice-šampion i nekadašnji šampion ABA lige, ekipa Budućnosti uspela je da slavi u „Draženovom domu“ protiv neugodne ekipe Cibone. Odlično je Budućnost počela utakmicu, uspela rano da dođe do prednosti, da bi se Cibona probudila i stigla da izjednači na 11:11. Uskoro se crnogorska ekipa odlepila na 17:11, da bismo do kraja prvog kvartala videli seriju Cibone od 5:0. Nešto bolje je odigrala Budućnost u drugom periodu, pa je uspela da stigne do 4 poena