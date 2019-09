Mihajlović: Umrežavanje pruga i autoputeva suština razvoja

Dnevnik pre 5 sati | Tanjug

"Vratili smo železnice na mapu Evrope, kao što to činimo sa drumskim koridorima. U drumskom saobraćaju sa 37 miliona vozila 2014. do kraja ove godine imaćemo 60 miliona više vozila kroz našu zemlju", istakla je Zorana Mihajlović

BEOGRAD: Povezivanje različitih vidova saobraćaja je način na koji se Srbija danas razvija, izjavila je danas potpredsednica vlade i ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović tokom obilaska radova na rekonstrukciji pruge Jajinci - Mala Krsna i na izgradnji deonice obilaznice oko Beograda, od Ostružnice do Bubanj potoka. Mihajlovićeva je rekla da se do 2014. godine nije ulagalo u srpske železnice, a da su one danas strateško