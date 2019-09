Reč aktera Jovović: Ugledali smo se na devojke; Podraščanin: Zasluženo

Večernje novosti pre 1 sat | Tanjug

Srednji bloker odbojkaše reprezentacije Srbije Marko Podraščanin rekao je da se tim potajno nadao da može da dođe do zlatne medalje

Srednji bloker odbojkaše reprezentacije Srbije Marko Podraščanin rekao je da se tim potajno nadao da može da dođe do zlatne medalje. "Od prve utakmice na EP verovali smo u sebe i znali smo da ako budemo igrali dobro iz utakmice u u utakmicu da možemo da dođemo do kraja. Potajno smo se nadali da možemo do zlata. Nismo dobro otvorili utakmicu, ali kasnije je počeo da nam ulazi servis i da se branimo dobro. Posle neverovatnog polufinala sa Francuskom, sasvim zasluženo