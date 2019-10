Pogodio ga pravo u grudi: Kamere snimile trenutak kada je policajac upucao demonstranta u Hongkongu (uznemirujuće)

Kurir pre 2 sata

Protesti u Hongkongu opet su postali nasilni, a u sukobima je upucan jedan demonstrant.

On je iz neposredne blizine pogođen u grudi. Kamerama je zabeležen i taj uznemirujuć trenutak. A #HongKongProtester was shoot by #hongkongpolice in his chest. He said that his chest was hurt. pic.twitter.com/ztPvHMfteg — SukiJane (@SukiJane4) October 1, 2019 U pokušaju da suzbiju današnju eskalaciju nasilja na demonstracijama u Hongkongu, policija je prvi put pucala neubojitom municijom pri čemu je najmanje 15 ljudi povređeno. Policija je prvo ispalila i nekoliko