Đoković: Nema bola, najbolja moguća vest za mene

Srpski teniser zadovoljan i formom i stanjem ramena nakon povratka na teren

Najbolji teniser sveta, Novak Đoković uspešno se ovog jutra u Tokiju vratio na teren nakon praktično mesec dana odmaranja i rekovalescencije problematičnog ramena zbog kojeg je i predao taj poslednjni meč pre pauze, protiv Stena Vavrinke u osmini finala US opena. Srpski as je u prvom kolu ATP 500 turnira u Tokiju u dva seta bio bolji od Australijanca Alekseja Popirina, a prokazao je solidnu igru. Međutim, u centru pažnje teniskog sveta je bilo to levo rame, sa