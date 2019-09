Pretučena zbog 3.000 dinara starica žrtva troje razbojnika: Udarali su me i bacali! Bojim se da budem sama, čujem im glasove i kao da se sve ponavlja!

Večernje novosti pre 1 sat | J. L.

Amaliju Sakač (88) iz Subotice, u njenom domu u Ulici Vuka Mandušića u naselju Mali Radanovac probudili lupa vrata i glasovi nepoznatih ljudi

UDARALI su me pesnicama i bacali po krevetu. Pretili su da će me ubiti ako im ne dam pare. Rušili su sve po kući dok nisu našli torbu u ormaru i u njoj tri hiljade dinara! Otišli su psujući i preteći da će se vratiti po još novca. Modrice će proći, ali šok koji sam doživela neće me skoro napustiti. Dok priča šta joj se dogodilo u noći između subote i nedelje, vremešnoj Amaliji Sakač (88) iz Subotice glas podrhtava. Iako je još uvek sve boli, a podlivi na slabom