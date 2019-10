Otac Nikole Jokića se oglasio posle hapšenja starijeg sina u SAD: Bila je to bračna svađa!

Telegraf pre 4 sata | Telegraf.rs

Branislav je objasnio drugu stranu priče o hapšenju Strahinje Jokića

Branislav Jokić, otac srpskog košarkaša Nikole, oglasio se povodom informacije medija iz SAD da je njegov stariji sin Strahinja uhapšen u Denveru zbog nasilja! Podsetimo, tamošnji mediji su preneli da je Strahinja uhapšen jer je navodno napao i davio jednu ženu u apartmanu. Međutim, njegov otac Branislav je izneo svoje viđenje situacije. - Ne bih ništa posebno da komentarišem. To je bila neka bračna svađa i to je to. Nije bilo nikakve tuče, niti bilo šta sličnog.