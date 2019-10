LŠ: Tadić asistent u pobedi Ajaksa, preokret Barselone protiv Intera, spektakl na "Enfildu" i trijumf Liverpula

Večernje novosti pre 1 sat | Beta

Inter vodio, Barselona preokrenula, Liverpul vodio 3:0, Salcburg došao do 3:3, ali je Salah doneo tri boda "crvenima"

Fudbaleri Liverpula pobedili su večeras sa 4:3 Salcburg u drugom kolu Grupe E, dok je Barselona u Grupi F Lige šampiona posle preokreta trijumfovala sa 2:1 protiv Intera. Liverpul aktuelni šampion Evrope, pred svojim navijačima, bio je nadomak ubedljive pobede nad Salcbugom, s obzirom na to da su vodili sa 3:0, ali je austrijski tim uspeo da dođe do izjednačenja, ali i ne do bodova. Domaćin je poveo pogotkom Sadija Manea u devetom minutu, da bi na 2:0 povisio Endi