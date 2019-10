Tadić asistirao, a popeo se i na vrh važne liste (VIDEO)

Vesti online pre 5 sati

Fudbaler Ajaksa i reprezentacije Srbije Dušan Tadić novom sjajnom partijom za svoj klub ponovo je oduševio evropsku javnost.

Kapiten amsterdamskog tima je zabeležio novu asistenciju u pobedi nad Valensijom u gostima (0:3) kada je na fenomenalan način uposlio Donija van de Beka za konačan rezultat u 67. minutu. Srpski vezista je prihvatio loptu na ivici šesnaesterca, leđima okrenut golu, a onda iz okreta proigrao Van de Beka kome je ostalo da uradi lakši deo posla. Van De Beek makes it 3 nil for Ajax at the Mestalla against Valencia.. What a night of football. #ChampionsLeague