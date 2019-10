"Niste mi ni do: Kolena!" Šta je pre ubistva biznismena poručila fatalna bosanska misica?

Blic pre 2 sata | Avaz

Nakon jutrošnjeg ubistva Nine Ivankovića na Buni kod Mostara policija traga za Sunitom Hindić-Bošnjaković.

Poznati mostarski ugostitelj Nino Ivanković, vlasnik “Vile Ivanković”, ubijen je u petak ujutro hicima iz vatrenog oružja u tom objektu u južnom delu grada, a za ubicom se traga. Osumnjičena Hindić-Bošnjaković ima 21 godinu, a često je viđana u “Vili Ivanković” na Buni, prenosi Avaz. Ona je pre nekoliko dana objavila snimak u kojem govori da “bolje živi nego svi vi skupa i niste mi ravni ni do koljena”. – Koliko vas god to povredilo, to stvarno nema veze sa mnom.