Urnebesna potera u Španiji: Policajce iz mora izvlačili krujumčari koji su prevozili tri tone hašiša

Blic pre 2 sata | Srna

Trojicu španskih policajaca koju su pali u more kada se njihov čamac prevrnuo tokom potere na sigurno su izvukli krijumčari droge koje su jurili, saopštila je danas policija.

U saopštenju se navodi da je do neočekivanog spasavanja došlo kada je policijski čamac krenuo u poteru za gliserom sa četiri osumnjičena za prevoz droge u vodama kod južne obale Španije. "Tokom potere dva čamca su se sudarila zbog čega su policajci upali u more, a njihovo plovilo se otrglo kontroli. Pomoću megafona, pripadnici policije su iz helikoptera zatražili od osumnjičenih u gliseru da pomognu trojici agenata", navodi se u saopštenju. To, međutim, nije