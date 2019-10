Bomba Modrića u pobedi Reala za vrh „Primere“ (VIDEO)

Vesti online pre 3 sata

Fudbaleri Real Madrida savladali su ekipu Granade sa 4:2, u derbiju vrha tabele španske Primere.

Meč je obeležio prvi pogodak Edena Azara u dresu Madriđana, ali su gosti vrlo lako mogli da vrate minus od tri gola i dođu do boda na Santijago Bernabeuu. Naš reprezentativac Luka Jović nije odigrao ni minut, pošto je Zidan sa klupe ubacivao redom Modrića, Iska i Rodrigesa. Domaći su do vođstva došli već u 2. minutu, nakon fenomenalnoe asistencije „spoljnom“ Gereta Bejla za Karima Benzemu. U nadoknadi prvog dela igre, malopre spomenuti Azar dolazi do prvenca u