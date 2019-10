Brisel je još jednom udario šamar Džonsonu, a njegova poslednja nada mogla bi da bude rupa u zakonu

Blic pre 7 sati | Guardian , Business Insider

Britanski premijer Boris Džonson ide prema novoj ustavnoj krizi.

On je na Tviteru ponovio da neće biti odlaganja Bregzita, samo nekoliko sati nakon što su vladini advokati škotskom sudu obećali da će se pridržavati zakona i tražiti odlaganje izlaska iz EU ako u roku od dve nedelje ne uspeju da postignu dogovor. Brisel je odbio Džonsonov "konačni" predlog plana za Bregzit, zahtevajući da se on prepravi tokom vikenda. Sada je već gotovo izvesno da Džonson neće stići da postigne dogovor do 19. oktobra, što je krajnji rok prema