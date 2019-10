ATP lista - Novak i dalje na vrhu, ali uskoro kreće konačni obračun!

Sportske.net pre 1 sat | Sportske.net

Srbin će morati da brani veliki broj poena do kraja sezone.

Najbolji teniser sveta Novak Đoković zadržao je prvo mesto na ATP listi nakon novih 500 poena koje je osvojio pobedivši na turniru u Tokiju i sada ima ukupno 10.365 poena. On je uvećao razliku u odnosu na drugoplasiranog Rafaela Nadala, pa je sasvim sigurno da će Srbin ostati na vrhu liste do Mastersa u Parizu koji počinje krajem oktobra. Nakon toga sledi velika borba pošto Nadal ne brani nijedan poen do kraja sezone, dok će Novak morati da odbrani titulu na