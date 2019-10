Šangaj - Šapovalov zakazao duel sa Novakom!

Sportske.net pre 4 sata | Sportske.net

Srbin bio slobodan u prvom kolu.

Srpski teniser Novak Đoković igraće u drugom kolu mastersa u Šangaju protiv Kanađanina Denisa Šapovalova. Đoković je kao prvi nosilac slobodan u prvom kolu, a Šapovalov je do duela sa prvim teniserom sveta došao današnjom pobedom protiv Amerikanca Fransisa Tiafoa sa 6:4, 6:2. Đoković i Šapovalov su do sada igrali dva puta, oba puta ove godine i svaki put trijumfovao je srpski teniser. "Oba puta me je pobedio i nemam šta da izgubim, izaći ću na teren i uživaću. Daću