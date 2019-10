Novak kreće u dobranu titule protiv Šapavalova

Večernje novosti pre 17 minuta | Tanjug

Srpski teniser se, sa peharom iz Tokija, seli u Šangaj gde ga prvi rival na terenu čeka Kanađanin Denis Šapavalov

Svetski broj jedan Novak Đoković odbranu titule na Mastersu u Šangaju kreće mečom protiv kanadskog tenisera Denisa Šapavalov u 2. kolu. Šapovalov je do duela sa srpskim asom došao posle pobede nad Amerikancem Frensisom Tijafoom 6:4, 6:2. Đoković i 36. teniser planete do sada su se sastajali dva puta i to oba ove godine u pobedama Srbina, na Australijan openu 6:3, 6:4, 4:6, 6:0 i Mastersu u Rimu 6:1, 6:3. Masters u Šangaju igra se za nagradni fond od 8,3 miliona