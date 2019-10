Uhapšen zrenjaninac zbog krađe: Ukrao robu u vrednosti od oko 109.000 dinara

Kurir pre 5 sati

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Zrenjaninu uhapsili su E.

Sumnja se da je on u noći između 4. i 5. oktobra ove godine provalio u jednu prodavnicu u Zrenjaninu iz koje je ukrao robu čija se vrednost procenjuje na oko 109.000 dinara. Osumnjičenom je određeno zadržavanje u trajanju do 48 sati i on će, uz krivičnu prijavu, biti priveden osnovnom javnom tužiocu u Zrenjaninu.