Preko scene do zvezda: Zvezdara teatar proslavio 35 godina rada

Večernje novosti pre 26 minuta | L. Đ. Talevski

Otvaranjem izložbe "Preko scene do zvezda" Zvezdara teatar sinoć je proslavio 35 godina postojanja, a izvođenjem predstave "Korešpodencija" obeležen je početak nove pozorišne sezone, u kojoj će do Nove godine biti prikazane dve premijere. Pozorište je počelo da radi 8. oktobra 1984. godine premijerom predstave "Mrešćenje šarana", u režiji Dejana Mijača, a do danas je premijerno izvedeno 85 predstava, odigrana su 7.754 izvođenja pred ukupno 2.248.789 posetilaca. -