"Video sam mladića u crnom": Do bombaša sa Vračara vode tri traga

Blic pre 10 minuta | M.K. , Večenje novosti

Muškarca koji je digao u vazduh "porše" koji je vozio Lazar Vukićević, navijač "Crvene zvezde" koji je učestvovao u pucnjavi na Nikolu Vavića, najverovatnije snimile su sigurnosne kamere sa nekoliko objekata u Riječkoj ulici na Vračaru. To je samo jedan od tragova koji ukazuju na to ko je bombaš koji je kobnog dana razneo automobil u ovoj ulici i to dok je Vukićević bio na samo nekoliko metara od vozila. Naime, bomba je oko 17 sati bačena na automobil marke "porše"