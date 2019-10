Sastanak Vučića, Zaeva i Rame: Obezbediti brži prelazak granice

N1 Info pre 29 minuta | Beta

Sastanak posvećen ekonomskom povezivanju Severne Makedonije, Albanije i Srbije održan je na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je nakon sastanka da je sa premijerima Severne Makedonije i Albanije, Zoranom Zaevim i Edijem Ramom, potpisao zajedničku Deklaraciju.

"Dokument se zasniva na implementaciji četiri ključne slobode - protoka robe, kapitala, usluga i ljudi", rekao je Vučić. On je dodao da je to urađeno zarad koristi građana koji, kako kaže, zaslužuju bolju budućnost, viši životni standard i nižu stopu nezaposlenosti. "Naš je cilj da do kraja 2021. godine napravimo uslove da maksimalno uz ličnu kartu pređete granicu", istakao je Vučić. Navodeći da kamioni na Zapadnom Balkanu gube godišnje 26 miliona sati čekajući na