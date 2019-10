Prija otkrila nepoznate detalje sa proslave rođendana! Preklakala zbog onoga što joj je Filip priredio, pa prebdela do sitnih sati!

Kurir pre 2 sata

Aleksandra Živojinović nedavno je proslavila 24. rođendan u krugu najmilijih.

Žurka je, kaže, trajala do ranih jutarnjih sati, a poklon koji je dobila od muža Filipa najdraži joj je od svih ikada. Naime, Filip i sin Aleksandar za nju su priredili takvo iznenađenje, da pevačica nije uspela da zadrži suze radosnice. "Došla sam bila u naš dom posle nastupa, a sačekala me je puna kuća stvari, torti, balona, svega je bilo... Filip me je oduševio", počela je ona. "Napravio mi je (Filip) jedan poklon... on i Aleksandar su napravili poklon za mamu