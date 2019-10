Analitičari “mali Šengen“ vide kao istorijsku inicijativu, važni naredni koraci

N1 Info pre 1 sat | N1 Beograd

Deklaracija o namerama za uspostavljanje "malog Šengena", koju su juče u Novom Sadu potpisali predsednik Srbije Aleksadnar Vučić i premijeri Albanije i Severne Makedonije, Edi Rama i Zoran Zaev, jeste istorijska inicijativa, ali je veoma važno njeno sprovođenje, kao i uključivanje Kosova, BiH i Crne Gore, saglasili su se u Novom danu TV N1 predsednica Foruma za međunarodne odnose Evropskog pokreta u Srbiji Jelica Minić i stalni dopisnik Makedonske državne televizije u Srbiji Oliver Branković.

Građani Srbije, Albanije i Severne Makedonije trebalo bi da do 2021. godine da prelaze granice ove tri zemlje uz ličnu kartu, najavljeno je na jučerašnjem trilateralnom sastanku kojem je Srbija bila domaćin. Jelica Minić ocenila je to dobra i ohrabrujuća vest za građane regiona, i dodala da očekuje da se u narednom periodu inicijativi priključe i ostali na Zapadnom Balkanu. “Mislim da je to priprema terena da kada carine budu ukinute, da se Kosovo uključi sa Crnom