Napad u šoping centru u Mančesteru, ima povređenih

Nekoliko osoba povređeno je u napadu nožem u šoping centru u Mančesteru u Velikoj Britaniji.

Policija je potvrdila informaciju o napadu. #manchesterbe careful if by Arndale shopping centre, heavy armed police presence, supposed multiple stabbings. Be careful pic.twitter.com/qBwACKMhvu Tržni centar u kome je došlo do napada je evakuisan, a policija je elektrošokerom savladala napadača. #BREAKING #Manchester: Meerdere gewonden na massale steekpartij in winkelcentrum. #ArndaleCentergeëvacueerd. Later meer... pic.twitter.com/e8EDjL9u3N Police are currently