Jovanović: Razgovor sa Grenelom nije ohrabrujući

RTV pre 6 sati | Tanjug

BEOGRAD - Razgovor o kosovskom pitanju predsednika Aleksandra Vučića i izaslanika Donalda Trampa, Ričarda Grenela, nije bio ohrabrujući, ocenjuje bivši ministar spoljnih poslova Vladislav Jovanović, koji smatra da je američki diplomata postavljen kao čovek odluka, a ne kao čovek koji treba da pregovara.

Jovanović za Tanjugu kaže da se, nakon današnje izjave predsednika Vučića, potvrdila sumnja da je novi izaslanik čovek koji treba da preseca i donosi odluke, a ne da pregovara. Moguće je, dodaje, i da je to taktika "ispitivanja terena" da bi se jasnije saznalo do koje granice SAD mogu da vrše pritisak i insistiraju na ekstremnom zahtevu, a to je priznanje Kosova - takvo kakvo. Vučić je, nakon jučerašnjeg sastanka sa Trampovim specijalnim izaslanikom za pregovore