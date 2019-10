Vučić u Blacu: U puteve ulažemo 622 miliona dinara

Danas pre 1 sat | Piše: Beta

U okviru kampanje Budućnost Srbije predsednik Srbije Aleksandar Vučić započeo je posetu Topličkom okrugu obilaskom radova na putu Blace – Beloljin.

Kako je Vučić rekao, rok za završetak radova je do kraja godine, postojeći put popravlja se i širi na 7,10 metara i u 11 kilometara puta će biti uloženo 4,5 miliona evra. On je rekao da je za Blace malo urađeno i da će se uložiti poseban trud da se u ovom kraju otvori fabrika za preradu voća. Toplički kraj je mnogo osiromašio u poslednjih 50 godina, ovde su plate na najnižem nivou i to su stvari koje moraju da se promene, rekao je danas predsednik Srbije Aleksandar