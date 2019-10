Turske snage granatirale američke trupe na severu Sirije

Sputnik pre 1 sat

Američke specijalne snage u blizini sirijskog pograničnog grada Kobanea u regionu Alepo, večeras su se našle pod artiljerijskom vatrom s turskih položaja, javio je Pentagon.

Među američkim vojnicima nema povređenih. Pozivajući se na visokog zvaničnika Pentagona i iračkog kurdskog obaveštajnog službenika, „Njuzvik“ je javio da se napad na pripadnike američke službe desio dok su izvodili operacije na brdu Maštenur, u gradu Kobani većinski naseljenom Kurdima. Asked senior source and confirmed it Picture of US base that was hit in Mishtenur hill in Kobani pic.twitter.com/zsk6wOBu7F — Wladimir (@vvanwilgenburg) October 11, 2019 ​ Do