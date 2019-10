Vesti online pre 4 sata

Nemački teniser Aleksander Zverev plasirao se danas u finale Mastersa u Šangaju posle pobede protiv Italijana Matea Beretinija sa 6:3, 6:4.

Zverev je borbu za trofej izborio posle 68 minuta. On će se u finalu štati s Rusom Danilom Medvedevim, koji je ranije savladao Grka Stefanosa Cicipasa. Finale Šangaja na programu je sutra od 10:30. It's Zverev versus Medvedev in the @SH_RolexMasters final