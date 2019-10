Počeo je crni scenario! Džihadisti ponovo na slobodi: Više od 800 pristalica Islamske države pobeglo iz kampa u Siriji tokom turskih vazdušnih udara!

Kurir pre 2 sata

Zvaničnici kurdske administracije na severu Sirije saopštili su da je više od 700 pristalica Islamske države pobeglo iz kampa Ain Isa tokom turskih udara.

Džihadisti su, kako je saopšteno, nagrnuli danas na kapije kampa i pobegli usled intezivnih borbi koje se vode u blizini i turskih vazdušnih udara, prenosi AP. Takođe se navodi da je u kampu bilo oko 12.000 ljudi uključujući i oko 1.000 stranih žena povezanih sa Islamskom državom i njihove dece. BREAKING: Syrian Kurds say hundreds of IS supporters escape amid clashes with Turkish forces near camp for displaced. https://t.co/GChkbAn3FN — The Associated Press (@AP)